sonyazhytkova .26 июня, 2024 3

Перший трейлер нового серіалу "Rivals" вже побачив світ. Головні ролі зіграли - Девід Теннант, Ейдан Тернер, Кетрін Паркінсон та Денні Даєр.

Дія серіалу розгортається у вигаданому аристократичному графстві Ратшир і занурює глядачів у жорстокий світ незалежного телебачення 1986 року. Основна інтрига зосереджується навколо давнього суперництва між двома впливовими чоловіками: колишнім олімпійцем, членом парламенту та сумнозвісним бабієм Рупертом Кемпбелл-Блеком (Алекс Гасселл) і його сусідом Тоні Беддінгемом (Теннант), керівником незалежного телеканалу Corinium Television.

Серед персонажів, яких глядачі зможуть побачити - Сара Страттон (Емілі Атак), Кейтлін О’Хара (Катріона Чендлер), Джеймс Верекер (Олівер Кріс), Фредді Джонс (Даєр), Пол Страттон (Руфус Джонс), Валері Джонс (Ліза МакГрілліс), Бас Беддінгем (Люк Паскаліно), Леді Моніка Беддінгем (Клер Рашбрук) та Мод О’Хара (Вікторія Смурфіт).

Прем'єра серіалу відбудеться цього року на Hulu у США та на Disney+ в інших країнах.

Джерело: Deadline