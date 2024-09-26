sonyazhytkova .26 сентября, 2024 7

Пориньте у світ телебачення 80-х у новому трейлері, який починається в 1986 році та знайомить глядачів із персонажами серіалу. Прем'єра запланована менш ніж за місяць.

Сюжет розгортається у безжальному світі незалежного телебачення, де триває давня ворожнеча між колишнім олімпійцем, депутатом і відомим ловеласом Рупертом Кемпбеллом-Блеком (Алекс Хассел) та його сусідом Тоні Баддінгемом (Девід Теннант), який очолює Corinium Television.

"Суперники" є одним із найбільших міжнародних проєктів Disney+. У серіалі також з’являються Айдан Тьорнер у ролі Деклана О’Хари та Белла Маклін у ролі Теггі О’Хари, а також Денні Дайер, Катрін Паркінсон, Нафесса Вільямс, Емілі Атак і Вікторія Смурфіт.

Режисерське крісло займає Елліот Хегарті ("Тед Лассо"), який також виконує функції виконавчого продюсера для перших трьох епізодів. Продюсером серіалу є Еліза Меллор ("Польдарк"). Прем'єра запланована на 18 жовтня.

Джерело: Deadline