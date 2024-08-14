sonyazhytkova .14 августа, 2024 5

Після цьогорічного заходу D23, Disney вже встановила дати релізу своїх майбутніх проєктів на кілька років наперед.

"Frozen III" вийде 24 листопада 2027 року, за кілька днів до Дня Подяки. Перша і друга частини франшизи, що дебютували напередодні цього свята, стали справжніми касовими хітами, заробивши по мільярду доларів кожна. Цей хід Disney, що продовжує успішну традицію, обіцяє ще один великий успіх.

Вихід "Frozen III" через вісім років після другої частини стане довгоочікуваним продовженням, адже з моменту релізу першого фільму мине 14 років, і нове покоління зможе насолодитися пригодами Ельзи, Анни, Крістофа, Свена та Олафа.

Натомість Pixar анонсувала прем'єру "Hoppers", яка відбудеться 6 березня 2026 року. Цей фільм, що був представлений на D23, розповість про дівчинку з унікальною здатністю переносити свою свідомість у роботизовану тварину. Випуск "Hoppers" співпаде з прем'єрою "Toy Story 5" 19 червня 2026 року. Крім того, цей рік стане шостою річницею виходу "Onward", першого оригінального фільму Pixar після серії продовжень, що з'явився незадовго до початку пандемії COVID-19.

Джерело: Мovieweb