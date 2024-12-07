sonyazhytkova .7 декабря, 2024 8

Вартість виробництва стрічки складає приголомшливі 240 мільйонів доларів, і щоб окупити ці витрати, фільм повинен зібрати значні касові збори.

Оригінальна кінокартина "Білосніжка", яка стала першим повнометражним анімаційним фільмом Disney, заклала основи студійної спадщини. Цей культовий мультфільм досі вражає своєю історією та значенням для кінематографа.

Після низки ремейків інших класичних стрічок Disney, черга дійшла і до "Білосніжки". У новому варіанті принцесу зіграє Рейчел Зеглер, а роль злої королеви виконуватиме Галь Гадот. Бюджет ремейку складає вражаючі 240 мільйонів доларів — сума, що наближається до витрат на "Русалоньку" 2023 року, але менша за бюджет "Короля Лева" 2019 року, який становив понад 250 мільйонів.

Проте бюджет "Білосніжки" значно перевищує витрати на такі фільми, як "Аладдін" (185 мільйонів) та "Дамбо" (170 мільйонів), а також "Мулан" (200 мільйонів). Варто зазначити, що ця сума може не включати витрати на маркетинг, що додасть до загальних витрат.

Чимало факторів вплинули на таку вартість: зокрема, частина декорацій була знищена внаслідок великої пожежі, а також через перенесення прем'єри і додаткові зйомки у 2024 році. Втім, навіть з таким бюджетом, "Білосніжка" не потрапляє до списку найдорожчих фільмів в історії кінематографа.

Джерело: Мovieweb