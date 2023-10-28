sonyazhytkova .28 октября, 2023 14

Рейчел Зеглер засяє у ролі казкової принцеси на першому офіційному знімку живої адаптації "Білосніжки", однак ця відома казка зіткнулася із значущим затриманням у виході фільму.

Рейчел Зеглер грає роль принцеси у адаптації "Білосніжки", але фільм стикнувся з великою затримкою у виході. Disney вже успішно перетворив багато своїх культових шедеврів на нові версії для великого екрану, і "Білосніжка" мала стати наступною у черзі для живого адаптування.

На жаль, прихильникам анімованого світу доведеться трохи зачекати, щоб побачити молоду акторку в ролі першої принцеси Disney. Відомий ресурс Variety підтвердив, що студія вирішила відкласти вихід фільму на цілий рік. Спочатку картина планувалася до виходу 22 березня 2024 року, але через недавні зміни в графіку, тепер це станеться 21 березня 2025 року.

Навіть при поганих новинах, є позитивна сторона для тих, хто з нетерпінням чекає на цей фільм. В інтернеті з'явилася перша офіційна фотографія живої адаптації "Білосніжки", і вона дивовижно схожа на анімовану версію. До акторів Рейчел Зеглер і Галь Гадот, яка грає Зливу Королеву, приєднуються інші талановиті артисти, включаючи Ансу Кабію, який грає Мисливця, Мартіна Клеббу у ролі Нудьгарчика, Ендрю Бернепа, що представляє нового персонажа під ім'ям Джонатан, та Коліна Майкла.

Фільм "Білосніжка" режисерує Марк Вебб, а сценарій написаний Гретою Гервіг та Ерін Кресідою Вільсон.

Джерело: Movieweb