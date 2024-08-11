sonyazhytkova .11 августа, 2024 8

Діснеївський стрімінговий сервіс готує до прем'єри новий анімаційний серіал "Dream Productions", що обіцяє захоплюючі пригоди у світі створення снів.

Серіал розвиватиметься між подіями оригінального "Думками навиворіт" та його продовженням, "Думками навиворіт 2". Основна сюжетна лінія фокусується на захоплюючій студії, де кожну ніч створюються сни Райлі. Цю новину оголосив Піт Доктер з Pixar на виставці Disney Entertainment Showcase на D23, що викликало справжнє захоплення у глядачів.

Pixar також показав фрагмент серіалу, де Джой проводить екскурсію студією і розкриває таємниці створення снів. Студія виглядає так само хаотично, як можна було б уявити, адже емоції намагаються створити "наступний великий сон" для Райлі.

Франшиза "Думками навиворіт" вже зібрала понад два мільярди доларів у світовому прокаті, причому останній фільм, що вийшов у червні, приніс $1,56 мільярда і став найуспішнішим хітом 2024 року.

Джерело: Deadline