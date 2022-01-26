Таня Гончаренко .26 января, 2022 14

На фото: "Белоснежка и семь гномов"

Как стало известно, в новой экранизации детской сказки "Белоснежка и семь гномов" не будет гномов. Студия Disney, которая занимается производством мультфильма таким образом решила "избежать эксплуатации стереотипов", - сообщает The Wrap

Критика в сторону традиционной интерпретации персонажей поступила от актера "Игры престолов" Питера Динклэйджа. В ответ на его возмущение, Disney дали комментарии и сообщили, что гномы будут заменены некими "магическими существами".

"Чтобы избежать эксплуатации стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы используем другой подход к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества карликов. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то еще, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки", - говорится в заявлении студии.

Режиссером экранизации назначен Марк Уэбб. Роль злой Королевы исполнит Галь Гадот, а саму Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер.

Проект находится на начальной стадии производства. Создатели планируют показать его зрителям в 2023 году.