Анастасия Лях .14 ноября, 2020 2

На фото: Постер фильма "Черная вдова", который не был выпущен в этом году из-за пандемии

Студия обнародовала годовой финансовый отчет за период с октября 2019 по октябрь 2020. Ее суммарные убытки, вызванные пандемией коронавируса, составили 2,8 миллиарда долларов.

Для сравнения напомним, что предыдущий год в период с октября 2018 по октябрь 2019 закончился для Disney триумфально, а именно рекордной прибылью в 10,4 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что столь масштабные потери спровоцировало не столько закрытие кинотеатров, повлекшее перенос большинства релизов на 2021 год, сколько закрытие тематических парков развлечений.

Из хороших новостей: стремительно выросло число подписчиков потокового сервиса Disney+, которое достигло 73 миллионов. Студия и до эпидемии планировала сделать упор на стриминговый контент, но карантин ускорил этот процесс.