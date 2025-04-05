sonyazhytkova .5 апреля, 2025 7

Лише через кілька місяців після офіційного анонсу, постановку "Заплутаної історії" в новому форматі було призупинено. Проєкт більше не знаходиться на стадії активної розробки.



У грудні 2024 року стало відомо, що культовий Майкл Ґрейсі, режисер мегахіта "Найвеличніший шоумен", був обраний для створення цієї адаптації за сценарієм Дженніфер Кейті Робінсон ("Тор: Любов і грім").

Причиною такої затримки стала невдача живої адаптації "Білосніжки", що принесла лише 69 мільйонів доларів у Північній Америці та 145 мільйонів у світовому прокаті при бюджеті 270 мільйонів. Окрім жахливих касових зборів, фільм зазнав критики, отримавши лише 40% на Rotten Tomatoes. Сучасна версія класичної казки, створена Марком Веббом, намагалася поєднати стару історію з прогресивним сюжетом, але отримала переважно негативні відгуки. Єдине, що справді вразило — це оригінальні попкорн-бакети, які й залишилися в пам'яті глядачів.

"Заплутана історія", що стала справжнім хітом як серед критиків, так і серед глядачів у 2010 році, розповідає чарівну історію про Рапунцель (озвучену Менді Мур), яка, вперше покидаючи вежу, вирушає в подорож із відважним бандитом Фліном Райдером. У 2014 році світу була представлена короткометражка, а згодом і анімаційний серіал, який завоював серця фанатів на Disney Channel.

Чи буде проєкт відновлений у майбутньому, чи Disney вирішить припинити живі адаптації на деякий час — наразі невідомо. Однак для всіх фанатів "Заплутаної історії" є надія, що світ фентезі, який зачарував серця мільйонів, ще може повернутись на великі екрани. Своїми чарами ця історія точно не залишить нас байдужими!

Джерело: Gamesradar