sonyazhytkova .18 декабря, 2023 7

Компанія Disney офіційно підтвердила розробку нового сезону легендарного серіалу "Секретні матеріали", який стане своєрідним перезапуском популярного шоу.

На посаді продюсера виступить видатний режисер Раян Куглер, відомий своєю роботою над стрічками "Чорна Пантера" та "Крид".

Хоча, поки немає конкретних деталей нового проекту "Секретних матеріалів", згідно з повідомленням від Bloomberg, цей серіал обіцяє бути "новим варіантом". Disney, яка стала "матір'ю" ідей "кінематографічних універсумів", робить ставку на оновлення і удосконалення знаменитого науково-фантастичного шедевру.

Розробка нового сезону стала важливою новиною на фоні входження Netflix в "еру франшиз". Кілька провідних проектів стрімінгового гіганта отримали зелене світло для створення спін-оффів, включаючи серіал про Дядька Фестера з Сімейки Аддамс.

Щодо продовження "Секретних матеріалів", окрім інформації про продюсера та його "новий варіант", поки що невідомо нічого. Проте Кріс Картер у своєму інтерв'ю для журналу - "На узбережжі з Глорією Макаренко" розповів, що Раян Куглер працює над новим підходом і планує додати різноманіття до акторського складу.

Сам Картер уточнив: "Я тільки що розмовляв з молодим чоловіком, Раяном Куглером, який планує відродити "Секретні матеріали" з різноманітним акторським складом. Так що він має перед собою величезну роботу, оскільки ми охопили такий обсяг території".

Залишається загадкою доля іншого проекту, пов'язаного з "Секретними матеріалами", який планували запустити у 2020 році - анімаційного спін-оффу під назвою "Секретні матеріали: Альбукерке".

Джерело: Мovieweb