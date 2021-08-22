Таня Гончаренко .22 августа, 2021 10

Настаивая на арбитраже, юристы Disney обновляют кассовые сборы и стримы фильма, заявляя, что он превзошел некоторые другие фильмы Marvel с «впечатляющим показом эпохи пандемии» - сообщают The Hollywood Reporter.

Напомним, Скарлетт Йоханссон судится со студией Disney утверждая, что контракт был нарушен, когда фильм о "Черной вдове" был выпущен одновременно с кинотеатрами еще и на стиминге Disney+. По мнению актрисы, из-за такого решения студии она недополучила 50 млн $.

Важно отметить, что сделка об услугах Йоханссон была заключена с Marvel, а не с Disney.

Адвокат Йоханссон утверждает, что Disney вынудила свою дочернюю компанию Marvel нарушить контракт. Но, при этом, актриса напрямую не подает в суд на Marvel. Потому, адвокаты Disney утверждают, что в таком случае применяется арбитраж.

Джон Берлински, адвокат Йоханссон, комментирует шаг Диснея: