Настаивая на арбитраже, юристы Disney обновляют кассовые сборы и стримы фильма, заявляя, что он превзошел некоторые другие фильмы Marvel с «впечатляющим показом эпохи пандемии» - сообщают The Hollywood Reporter.
Напомним, Скарлетт Йоханссон судится со студией Disney утверждая, что контракт был нарушен, когда фильм о "Черной вдове" был выпущен одновременно с кинотеатрами еще и на стиминге Disney+. По мнению актрисы, из-за такого решения студии она недополучила 50 млн $.
Важно отметить, что сделка об услугах Йоханссон была заключена с Marvel, а не с Disney.
Адвокат Йоханссон утверждает, что Disney вынудила свою дочернюю компанию Marvel нарушить контракт. Но, при этом, актриса напрямую не подает в суд на Marvel. Потому, адвокаты Disney утверждают, что в таком случае применяется арбитраж.
Джон Берлински, адвокат Йоханссон, комментирует шаг Диснея:
"После того, как изначально отреагировал на этот судебный процесс женоненавистнической атакой на Скарлетт Йоханссон, Disney теперь, как и следовало ожидать, пытается скрыть свои неправомерные действия в конфиденциальном арбитраже. Почему Дисней так боится судиться по этому делу публично? Потому что он знает, что обещания Marvel предоставить "Черной вдове" типичный театральный релиз, "как и другие его фильмы", были полностью связаны с гарантией того, что Disney не будет поглощать кассовые сборы, чтобы увеличить подписку Disney+. Тем не менее, это именно то, что произошло, и мы с нетерпением ждем представления неопровержимых доказательств, подтверждающих это."