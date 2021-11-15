Анастасия Лях .15 ноября, 2021 8

Издание The Hollywood Reporter написало, что Хлоя Чжао не будет работать над одним из спин-оффов франшизы «Звездные войны». И что вообще ее якобы назначение было лишь неподтвердившимся слухом.

Напомним, студия Disney активно работает над расширением вселенной «Звездных войн» как на большом, так и на малом экранах. Вслед за сериалом «Мандалорец» выходит «Книга Бобы Фетта», затем шоу про Кассиана Андора, а также разрабатывается отдельный сериал про Асоку Тано. К полнометражным проектам прикреплены Пэтти Дженкинс и Тайка Вайтити. Ну и якобы была прикреплена постановщица марвеловских «Вечных» Хлоя Чжао.

Варианта два. Возможно, Чжао и впрямь никогда не рассматривалась в режиссерское кресло одного из ответвлений «Звездных войн». А возможно, таки рассматривалась, но больше не рассматривается. И если верен второй вариант, то диснеевское руководство, видимо, не захотело больше работать с Чжао по той простой причине, что «Вечные» получили на «томатах» самый низкий рейтинг за всю историю MCU.