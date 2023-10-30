sonyazhytkova .30 октября, 2023 8

Студія Disney прийняла рішення відкласти вихід фільму "Magazine Dreams", через Судовий процес над Джонатаном Мейджорса.

Згідно повідомленням від Deadline, Disney вирішила відкласти вихід фільму "Magazine Dreams" через очікуваний судовий процес Джонатана Мейджорса, запланований на листопад 29-го числа. Судовий процес виник у зв'язку з обвинуваченнями у домашньому насильстві, які були висунуті проти актора після конфлікту з колишньою дівчиною Грейс Джаббарі. Зірку фільму "Крід" звинувачують у фізичних нападах. Актор запевнив про свою невиновність у всіх обвинуваченнях, а його адвокати стверджують, що ініціатором була саме Джаббарі.

У той самий день, коли було відхилено петицію Мейджорса про закриття справи, Грейс Джаббарі була затримана за менші правопорушення, що стосувалися нападу та нанесення шкоди під час цього ж інциденту. Проте після ретельного аналізу справи, окружний адвокат Мангеттену визнав дівчину жертвою, а не винуватицею.

"Magazine Dreams" мали вийти 8 грудня. Фільм розповідає історію Джонатана Мейджорса, який грає роль аматорського культуриста, що мріє про славу в професійних змаганнях з важких атлетичних видів. Фільм здобув високу оцінку критиків після дебюту на Санденському фестивалі. Студія Disney поки не надала коментарів на цю ситуацію, і можливо, стрічка повернеться до свого графіку виходу пізніше.

Джерело: Мovieweb