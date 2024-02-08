sonyazhytkova .8 февраля, 2024 5

Студія вирішила відмовитися від запланованого серіалу про Моану на користь повнометражного фільму і представила перший трейлер.

Сиквел до популярного фільму 2016 року спочатку був анонсований на 2022 рік з Девідом Дж. Дерріком молодшим призначеним режисером шоу для Disney+. Проєкт отримав мало уваги, оскільки більшість інтересу зосереджувалася на розробці живого фільму.

Нове оголошення про вихід "Moana 2" навесні може змінити плани, але точні подробиці поки невідомі. Однак, популярність персонажа - це сильний стимул для Disney. Говорячи з CNBC перед звітом про прибутки студії за І квартал, генеральний директор Disney Боб Айгер сказав:

"Moana залишається надзвичайно популярною франшизою і ми не можемо дочекатися, щоб подарувати вам більше пригод Моани та Мауї, коли 'Moana 2' вийде в кінотеатри цього листопада".

В "Moana 2" глядачів очікує нова захоплююча подорож з Моаною, Мауї та новою командою мореплавців. Після отримання несподіваного виклику від своїх предків, Моана вирушає у небезпечні пригоди до далеких морів Океанії.

Режисером сиквелу є Дейв Деррік молодший, а музику складають Абігейл Барлоу, Емілі Беар, Опетайя Фоа'і та Марк Манцині.

Хоча акторський склад для нового фільму ще не оголошено, є припущення, що Дуейн Джонсон може повернутися для озвучення Мауї, а Олія Кравальо може також знову прийняти титульну роль Моани.

Джерело: Мovieweb