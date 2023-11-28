sonyazhytkova .28 ноября, 2023 9

У 2023 році жоден фільм Disney не зумів подолати рубіж в $1 мільярд на касі, що стало першою подібною неудачею для цього великого студійного концерну з 2014 року.

Згідно з інформацією порталу Variety, Disney стикається з серйозними фінансовими труднощами у поточному році. Навіть великі випуски від Marvel Cinematic Universe, продовження Індіани Джонса та жива екранізація Маленької Русалоньки не досягли очікуваних успіхів на касі, що відзначається несприятливою динамікою для студії.

У 2023 році фільми, такі як "Індіана Джонс і Реліквія Долі" ($384 мільйони), "Маєток з привидами" ($182,3 мільйона) та "Людина-мураха і Оса: Квантуманія" ($476,1 мільйона), суттєво відстали від касових очікувань. "Маленька Русалочка" зібрала $569 мільйонів по всьому світу, і хоча це далеко не провал, результат видається блідшим порівняно з успіхами інших живих екранізацій, таких як "Король Лев" і "Красуня та Чудовисько".

Остання стрічка зі світу Marvel - "Марвели", позначає значний спад популярності для цієї франшизи. На даний момент фільм здобув всього лише $188,8 мільйонів і багато експертів його оцінюють як касове фіаско, ймовірно, ставши найменш прибутковим фільмом в історії Супергеройського всесвіту.

Шон Роббінс, головний аналітик порталу Boxoffice Pro, надав кілька висновків щодо того, чому Disney та інші студії мають такі труднощі досягти попередніх фінансових вершин:

"Disney встановив надто високий планку для себе протягом 2010-х, вистрілюючи всіма своїми засобами. Негативна сторона успіху полягає в тому, що його очікують кожен раз. Студія завжди була в складному положенні, коли джерело почало висихати".

Джерело: Мovieweb