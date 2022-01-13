Таня Гончаренко .13 января, 2022 0

Disney выбрали исполнителя главной мужской роли в своем предстоящем мюзикле "Белоснежка и семь гномов". Как сообщает Deadline, им стал актер Эндрю Бернап, который играл в ленте "Сопровождающая".

Мюзикл по знаменитому диснеевскому мультфильму 1938 планируют запустить в производство весной 2022 года.

Режиссером назначили Марка Уэбба. Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер, а Злую Королеву Галь Гадот.

Отметим, что в прошлом году прошлом году Эндрю Бернап стал обладателем премии "Тони" за роль в бродвейской постановке "Наследование".