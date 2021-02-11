Анастасия Лях .11 февраля, 2021 12

На фото: Кадр из анимации "Ледниковый период"

Компания Уолта Диснея из-за колоссальных финансовых потерь, вызванных коронавирусной пандемией, закрыла анимационную студию Blue Sky Studios, создавшую мультики «Ледниковый период», «Рио», «Хортон», «Фердинанд» и другие, сообщает Deadline.

В настоящее время из-за закрытия Blue Sky Studios 450 сотрудников лишатся рабочих мест. Однако руководство Disney пообещало по возможности перераспределить работников по другим своим подразделениям.