Disney закрыла студию, снявшую мультик «Ледниковый период»
Анастасия Лях
.11 февраля, 2021
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На фото: Кадр из анимации "Ледниковый период"
Компания Уолта Диснея из-за колоссальных финансовых потерь, вызванных коронавирусной пандемией, закрыла анимационную студию Blue Sky Studios, создавшую мультики «Ледниковый период», «Рио», «Хортон», «Фердинанд» и другие, сообщает Deadline.
В настоящее время из-за закрытия Blue Sky Studios 450 сотрудников лишатся рабочих мест. Однако руководство Disney пообещало по возможности перераспределить работников по другим своим подразделениям.
Напомним, из-за пандемии Disney понесла убытки в миллиарды долларов. Основные потери спровоцировал простой тематических парков, которые долгое время были закрыты из-за карантина.