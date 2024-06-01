sonyazhytkova .1 июня, 2024 3

Трейлер мультфільму "Moana 2" за 24 години набрав неймовірні 178 мільйонів переглядів! Це найвищий показник серед анімованих тизерів, що надихає на оптимізм усіх прихильників студії.

Поява "Moana 2" свідчить про те, що Disney повертається на вершину своєї могутності та готова знову завоювати серця глядачів. Незважаючи на труднощі минулого року, коли деякі фільми не виправдали очікувань, студія відповідає на це з новим запалом і якістю.

Історія "Moana" стала світовим явищем завдяки яскравій анімації, захоплюючому сюжету та неперевершеному саундтреку. Фільм заробив собі місце у серцях глядачів, що сповнені нетерпіння зустріти продовження. Disney відзначив цей момент як нову сторінку в історії Моани, подарувавши шанувальникам ще одну можливість поринути у цей чарівний світ.



Але не лише "Moana 2 "викликає захват серед кіноманів. Інші продовження від Disney, такі як "Inside Out 2 від Pixar, також викликають великий інтерес. Це свідчить про те, що Disney не стоїть на місці, а намагається відповідати смакам своєї аудиторії та розвиватися разом з кінопростором.

Джерело: Мovieweb