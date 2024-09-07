sonyazhytkova .7 сентября, 2024 3

Зйомки шостого сезону "Оповідь служниці" нарешті стартували. Hulu підтвердила, що робота над фінальним розділом розпочалася 3 вересня і анонсувала, що прем’єра сезону відбудеться весною 2025 року.

Спочатку планувалося, що фінал серіалу, удостоєного премії "Еммі", розпочнеться в 2023 році з прем’єрою восени 2024 року, проте через страйки графік зазнав змін. У п’ятому сезоні Джун (Елізабет Мосс) стикається з важкими наслідками вбивства командора Ватерфорда (Джозеф Файнс) і його впливом на її життя. Їй належить зустрітися з вдовою Сереною (Йвонн Страховскі) і, ймовірно, знову з Гілеадом. Джун змушена переосмислити свою ідентичність і цілі, адже її життя змінилося назавжди.



Тим часом командор Лоуренс (Бредлі Уїтфорд) спільно з Ніком (Макс Мінгхелла) і тіткою Лідією (Енн Дауед) намагається реформувати Гілеад і зміцнити свої позиції. Які плани насправді має команда Лоуренса та Нік, який допоміг Джун зловити Ватерфорда?



Перебуваючи в Канаді, Джун, за підтримки Люка (О.Т. Фагбенле) та Мойри (Саміра Уайлі), продовжує боротьбу з Гілеадом з відстані, прагнучи врятувати та возз’єднатися з Ганною.

У п’ятому сезоні також зіграли Маделін Брюер, Аманда Бругель, Сем Яєгер та Маккенна Грейс.

У п’ятому сезоні також взяли участь Маделін Брюер, Аманда Бругель, Сем Яєгер та Маккенна Грейс, які додали нові яскраві ноти до захоплюючої історії серіалу.

Джерело: Deadline