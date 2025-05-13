sonyazhytkova .13 мая, 2025 18

Apple TV+ офіційно замовив видовищну драму, яка буде складатися з восьми серій, про найвідоміших фокусників Лас-Вегаса. Магія, білі тигри, сцена і трагедія — усе це стане частиною нової хітової історії стримінгу.

Мінісеріал "Wild Things", який розповість неймовірну історію славетного дуету ілюзіоністів — Зіґфріда та Роя. У культових артистів перевтіляться Джуд Лоу ("Молодий Папа") та Ендрю Гарфілд ("Людина Павук").

Проєкт базується на оригінальному подкасті "Wild Things: Siegfried & Roy", що досліджує складні взаємини, професійний злет і драматичне падіння найвідомішої фокусницької пари у світі. Їхній виступ із білими тиграми став не лише візитівкою Лас-Вегаса, а й перетворив місто гріхів на привабливий сімейний курорт. Та за фасадом блиску приховувалася глибока прірва між ілюзією та реальністю, яка одного дня призвела до фатального інциденту на сцені.

Режисером пілотного епізоду стане Метт Шекман ("ВандаВіжен", "Монарх: Спадок монстрів"), який також виконає роль виконавчого продюсера. Шоуранером проєкту виступить Джон Гоффман, відомий за серіалом "Убивства в одній будівлі".

"Wild Things" обіцяє стати не просто біографічним серіалом, а справжнім зануренням у світ магії, слави та темних таємниць. Чи готовий глядач побачити, що приховується за фіранкою найвеличнішого шоу Вегаса?

Джерело: Deadline