Таня Гончаренко .12 сентября, 2021 7

79-й Венецианский кинофестиваль стал для Бена Аффлека знаковым.

Во-первых, состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", где Аффлек не столько сыграл, но и выступил сценаристом вместе с Мэтт Дэймоном (который также исполнил одну из ролей) и Николь Холофсенер.

А, во-вторых, состоялся их первый с Джей Ло официальный выход в свет.

Пара держалась за руки, обменивалась влюбленными взглядами и буквально сияла от счастья.

Премьера фильма "Последняя дуэль" в Украине состоится 27 октября 2021.

Напомним, фильм основан на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: реальная история преступления, скандала и судебного процесса в средневековой Франции» Сюжет раскрывает, дейстельно, реальную историю произошедшую в XIV веке во Франции.Двое друзей Жан де Карруж и Жак Ле Гри становятся непримиримыми врагами после того, как один из них нападает на жену другого — Маргарит. Защита чести женщины заканчивается смертельным сражением.