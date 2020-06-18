Анастасия Лях .18 июня, 2020 2

Роберт-Де Ниро и Энн Хэтэуэй присоединились к новому режиссерскому проекту Джеймса Грэя под названием «Время Армагеддона», сообщает Variety.

Напомним, на счету Грэя в числе прочего такие картины, как «Затерянный город Z» с Робертом Паттинсоном и «К звездам» с Брэдом Питтом. Сейчас постановщик готовит автобиографическую ленту о собственных школьных годах (пусть вас не обманывает название, вызывающее ассоциации с фантастикой-катастрофой ). Действие фильма развернется в 80-х и расскажет о директоре частной школы Кью-Форест в Квинсе, штат Нью-Йорк .

Ранее было объявлено об участии в проекте Кейт Бланшетт, Оскара Айзека и Дональда Сазерленда.