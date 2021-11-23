Таня Гончаренко .23 ноября, 2021 11

Участвуя в подкасте издания Esquire звезда матрицы Киану Ривз признался, что посчитал бы честью принять участие в каком-то из фильмов Marvel.

"Это было бы честью для меня. Там есть несколько действительно удивительных режиссеров и провидцев, и они делают то, чего на самом деле никто никогда не делал. Это нечто особенное и с точки зрения масштаба, и амбиций, и производства. Так что было бы здорово принять в этом участие" - рассказал Ривз.

Отметим, что в 2019 году актер получал приглашение от главы студии Marvel Кевина Файги сняться в фильме, который планировалось снять. Но из-за загруженного графика Киану не смог сыграть роль Йон-Рогга в фильме "Капитан Марвел" 2019 года.

"Я не знаю, если или когда он присоединится к MCU, но мы очень хотим найти самый правильный способ сделать это" - заявил Файги.

Ривз же признался, что в свое время хотел стать частью команды Людей Х. "Когда я был ребенком, я всегда хотел сыграть Росомаху. Росомаху Фрэнка Миллера, если быть совершенно точным", - в завершении добавил актер.