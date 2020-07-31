Анастасия Лях .31 июля, 2020 0

Съемочная группа седьмого фильма шпионской франшизы «Миссия невыполнима» присмотрела себе живописную локацию в Польше, которую хочет взорвать, пишет The First News.

Речь о столетнем мосте, который находится в селе Пильховице и давно выведен из эксплуатации, но представляет собой ценность как старая архитектурная постройка. Создатели «Миссии» захотели использовать мост в одной из экшен-сцен , однако по сюжету мост должен разлететься на куски.

Замминистра культуры Польши заявил, что власти целиком готовы к сотрудничеству с голливудскими кинематографистами, так как мост «никакой исторической ценности не имеет». Но вот жители села оказались против и потребовали денег на реставрацию моста вместо того, чтобы его взрывать.

Съемки в «Польше» запланированы на апрель следующего года. В прокат «Миссия невыполнима 7» должна выйти в ноябре 2021.