sonyazhytkova .12 апреля, 2025 11

Netflix готує судовий серіал на повну – у 4 сезоні "Лінкольн для адвоката" з'являться Кайл Річардс, Джейсон Батлер Гарнер і Скотт Лоуренс.

Після шокуючої кінцівки третього сезону, де адвоката Міккі Голлера (Мануель Гарсія-Рулфо) заарештовують через труп у багажнику його фірмового Лінкольна, нова частина серіалу зануриться у ще глибші води юридичних інтриг. Цього разу герой сам стане підсудним, а на лаві обвинувачення — не абихто, а прокурорка Дейна Берг (Констанс Циммер), що має спільне минуле з його колишньою дружиною Меґґі (Нів Кемпбелл).

До акторського складу приєдналися:

- Кайл Річардс у ролі блискучої та розкішної Келест, яка звертається до фірми Голлера з проханням найняти Лорну для шлюборозлучної справи.

- Джейсон Батлер Гарнер втілить детектива Драккера — ветерана відділу вбивств, який не дає Міккі спокійно вдихнути й стає справжнім каменем спотикання.

- Скотт Лоуренс стане суворим і непримиренним суддею Стоуном — колишнім прокурором, відомим своєю нетерпимістю, але справедливістю у залі суду.

У новому сезоні повернуться також Бекі Ньютон, Ангус Семпсон, Маркус Гендерсон, Джіджі Зумбадо та навіть репортерка KТLA Кейсі Монтоя. Сценарна основа — шостий роман Майкла Коннеллі "Закон невинності", тож на глядачів чекає драматичний і напружений сюжет, де правда не завжди на поверхні.

Хто підставив Міккі Голлера? І чи вдасться йому, будучи адвокатом і підсудним водночас, довести свою невинність? Відповіді дізнаємось вже скоро — і вони обіцяють бути гучними.

Джерело: Deadline