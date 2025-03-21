sonyazhytkova .21 марта, 2025 7

Проєкт під назвою "Сходження Воут" (Vought Rising), у центрі якого— Солдатик у виконанні Дженсена Еклза та Штормфронт у виконанні Аї Кеш, поповнився ще двома акторами, чиї ролі поки що залишаються таємницею.

Одну з головних ролей у серіалі отримала Елізабет Пози, відома за невеликими появами в "Підйомі на ринг" і "Ейфорії". Її персонаж у "Сходження Воут" матиме значний екранний час, але деталі поки що не розголошуються.

Ще одним новачком у касті став Вілл Гохман. Актор, відомий за серіалом "Блакитна кров", теж зіграє поки що невідомого персонажа.

Події "Сходження Воут" перенесуть глядачів у 1950-ті, коли корпорація Воут Інтернешнл тільки набирала обертів. Серіал дослідить діяльність Солдатика після Другої світової війни та інтриги Штормфронт, яка згодом стане ключовою фігурою.

Проєкт очолює Ерік Кріпке, головний творець всесвіту "Хлопаків". Він вже встиг розширити франшизу спін-оффами: у 2022 році вийшов анімаційний "Хлопаки: Осатанілі", у 2023-му— "Покоління Ві". А тепер на підході ще два нові шоу— "Хлопаки: Mexico" та "Сходження Воут".

Тим часом у головній серії також кипить робота: "Хлопаки" повернуться з п'ятим сезоном у 2026 році. Але хто знає, які ще секрети ховає Воут Інтернешнл? Вочевидь, найбільші сюрпризи ще попереду…

Джерело: Gamesradar