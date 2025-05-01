sonyazhytkova .1 мая, 2025 6

Netflix продовжує розкривати карти щодо другого сезону надприродного хіта "Венздей", який знову зрежисує майстер готичної естетики Тім Бертон. До зіркового акторського складу, де вже є Емма Маєрс, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман та, звісно, сама Дженна Ортега, нещодавно приєднався ще один гучний гість — актор Ентоні Майкл Голл.

Його роль поки тримають у суворій таємниці — не розкривають ані характер персонажа, ані тривалість появи на екрані. Проте для давніх шанувальників творчості Тіма Бертона ця новина має особливий підтекст: Ентоні Майкл Голл зіграв Джима — того самого хулігана з фільму "Едвард Руки-Ножиці", де зірками були Джонні Депп і Вайнона Райдер. Це означає, що другий сезон "Венздей" стане ще й першим за понад 25 років спільним проєктом Голла та Бертона.

Сучасні глядачі можуть знати актора з серіалу "Річер" від Prime Video, де він зіграв Зака Бека у третьому сезоні, але його фільмографія сягає ще 80-х — "Клуб 'Забава'", "Шістнадцять свічок", "Дивна наука", "Темний лицар".

Другий сезон "Венздей" вийде у двох частинах: перша стартує 6 серпня, а друга — 3 вересня. Netflix вирішив розділити реліз, аби зберегти інтерес глядачів і довше тримати серіал в епіцентрі розмов.

За словами шоуранера Альфреда Гофа, цього разу Венздей чекає ще більш похмура і насичена подіями історія — нове керівництво Академії Невермор, незнайомі обличчя, старі вороги і таємниці, що затягують, як чорнильне озеро.

І хоча нам ще не відкрили обличчя персонажа Ентоні Майкла Голла, одне можна сказати точно: у повітрі витає щось чарівно-зловісне... Бо де Тім Бертон, там завжди відлуння минулого і нові примари майбутнього.

Хтозна — можливо, у другому сезоні Венздей ми знову почуємо лезо ножа, що ріже повітря...

Джерело: Мovieweb