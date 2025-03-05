sonyazhytkova .5 марта, 2025 4

Культовий режисер продовжує формувати зірковий склад свого масштабного фільму "Одіссея", і, здається, цей кастинг не має кінця.

До стрічки приєднався Космо Джарвіс, зірка серіалу "Сьоґун". Його роль поки що залишається загадкою, але відомо, що зйомки фільму тривають у Марокко.

Новий проєкт Нолана – це адаптація однойменного епосу Гомера, який розповідає про Одіссея, царя Ітаки, що після десятирічної Троянської війни намагається повернутися додому. Однак його подорож розтягується ще на десять років, сповнених смертельних випробувань: він зустрічає циклопа, богиню-чарівницю, сирен та безліч інших небезпек. Тим часом його дружина Пенелопа та син Телемах змушені протистояти навалі женихів, які претендують на її руку.

Акторський ансамбль вже виглядає вражаюче: Том Голланд, Енн Гетевей, Джон Бернтал, Бенні Сафді, Корі Гоукінс, Шарліз Терон, Міа Гот, Лупіта Ніонго, Джон Легуізамо, Елліот Пейдж і Роберт Паттінсон. І це ще не кінець – схоже, нас знову чекає ефект "Оппенгеймера", коли кожного тижня оголошували нове велике ім’я.

Прем’єра "Одіссеї" запланована на 17 липня 2026 року в кінотеатрах та IMAX. І якщо судити з касту – це буде щось грандіозне.

Джерело: Gamesradar