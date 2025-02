sonyazhytkova .5 февраля, 2025 6

У новій стрічці знову з’являться легендарні зірки франшизи: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Скотт Фоулі, Метью Ліллард, Мейсон Гудинг та Жасмін Савой Браун.

До списку нових акторів вже приєдналися Ізабель Мей, Селеста О’Коннор, Аса Германн, Маккенна Грейс, Сем Рехнер, Анна Кемп, Джоель МакГейл та Марк Консуелос.

Сюжет сиквела поки що тримається в таємниці. Кевін Вільямсон, творець франшизи, знову очолив проєкт, а сценарій написав Ґай Бюсік, автор останніх частин "Крик".

Початок франшизи поклав фільм "Крик" 1996 року, що згодом отримав три продовження: "Крик 2" (1997), "Крик 3" (2000) і "Крик 4" (2011), створені легендарним Весом Крейвеном. П’ятий фільм, який став перезапуском серії, вийшов у 2022 році. Остання стрічка, "Крик VI", встановила рекорд франшизи на внутрішньому ринку, зібравши понад 108 мільйонів доларів, а загальний касовий збір франшизи перевищив 900 мільйонів по всьому світу.

Незабаром Ітан Ембрі з'явиться в незалежних фільмах "Alma and the Wolf" та "The Gymnast", а також нещодавно взяв участь у фільмі "Перша людина" (2018) Демієна Шазелла. Серед його попередніх робіт — "Зникла", "Не можу дочекатися", "Білий шквал" і "Стильна штучка".

На телебаченні він був постійним учасником серіалу "Грейс і Френкі" (Netflix) і з'являвся в "Якось у казці" і "Ходячих мерцях".

Джерело: Deadline