sonyazhytkova .11 мая, 2024 5

Актор, відомий своєю роллю молодого Шелдона Купера у серіалі "Юний Шелдон", поділився своїми емоціями з фанатами.

У своєму емоційному зверненні перед наближеними важливими подіями, актор висловив вдячність конкретному персонажу, який покине шоу в останніх двох епізодах.



На своїй сторінці в Instagram, Ієн Армітедж привітав свого екранного батька, Джорджа Старшого, роль якого виконує Ленс Барбер.

"Люблю тебе, Джордж! Люблю тебе, Ленс!!!", - написав він.

У четвертому епізоді "Юного Шелдона", що вийшов минулого четверга, головний герой дізнався про смерть батька у віці 14 років. Тепер, коли Шелдону теж 14, настав час розкрити цю подію.

Дві останні серії "Юного Шелдона" вийдуть на CBS наступного четверга, 16 травня.

Джерело: Deadline