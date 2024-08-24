sonyazhytkova .24 августа, 2024 1

Акторка втілить образ загадкової Місс Венздей у живій екранізації всесвітньо відомої манґи Ейічіро Оди.

Чарітра Чандран приєднується до зіркового ансамблю акторів, серед яких вже заявлені Кейті Сагал як докторка Куреха, Марк Харелік у ролі доктора Хірілука, та Сенділ Рамамурті в образі Нефертарті Кобри. Новими обличчями також стануть Брендан Шон Мюррей у ролі Броґі, Каллум Керр як Смокер, та Камрус Джонсон у ролі Містера 5, серед інших.



Зірки першого сезону повернуться на екрани: Інякі Годой знову втілить Монкі Д. Луффі, Макен’ю - Зоро, Емілі Радд - Намі, Джейкоб Ромеро - Усоппа, а Таз Скайлар - Санджі. Виробництво другого сезону триває вже два місяці у Кейптауні, Південна Африка.

"One Piece" занурює глядачів у світ неймовірних пригод, де Монкі Д. Луффі разом зі своєю піратською командою бороздить безкрайні океани та відвідує загадкові острови, прагнучи знайти легендарний скарб "One Piece" і здобути титул Короля піратів.

Джерело: Deadline