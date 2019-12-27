Франческа Скорсезе, дочь знаменитого американского режиссера, решила подшутить над папой (или наоборот, поддержать его точку зрения), о чем сообщила в своем Инстаграме.

Все рождественские подарки шутница упаковала в бумагу с изображением марвеловских супергероев.

Напомним, недавно Мартин Скорсезе публично высказался в адрес фильмов по комиксам, заявив, что не считает их кинематографом, скорее аттракционом, и вместе с тем признался, что никогда не смотрел подобное кино и смотреть не собирается. Также постановщик пожаловался, что из-за супергеройского попкорн-муви, заполонившего прокат, нет места для серьезных картин.

Многие режиссеры и актеры, причастные к комикс-проектам, вступили в непрямую полемику с мэтром, слова которого сочли оскорбительными и несправедливыми.

В ответ на поступок Франчески создатель «Стражей галактики» Джеймс Ганн написал: «Теперь я чувствую себя менее неловко из-за того, что мой племянник завернул подарки в бумагу с иллюстрациями из фильма „Остров проклятых“».