Анастасия Лях .27 декабря, 2019 12

Франческа Скорсезе, дочь знаменитого американского режиссера, решила подшутить над папой (или наоборот, поддержать его точку зрения), о чем сообщила в своем Инстаграме.

Все рождественские подарки шутница упаковала в бумагу с изображением марвеловских супергероев.

Напомним, недавно Мартин Скорсезе публично высказался в адрес фильмов по комиксам, заявив, что не считает их кинематографом, скорее аттракционом, и вместе с тем признался, что никогда не смотрел подобное кино и смотреть не собирается. Также постановщик пожаловался, что из-за супергеройского попкорн-муви , заполонившего прокат, нет места для серьезных картин.

Многие режиссеры и актеры, причастные к комикс-проектам , вступили в непрямую полемику с мэтром, слова которого сочли оскорбительными и несправедливыми.