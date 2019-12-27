Франческа Скорсезе, дочь знаменитого американского режиссера, решила подшутить над папой (или наоборот, поддержать его точку зрения), о чем сообщила в своем Инстаграме.
Все рождественские подарки шутница упаковала в бумагу с изображением марвеловских супергероев.
Напомним, недавно Мартин Скорсезе публично высказался в адрес фильмов по комиксам, заявив, что не считает их кинематографом, скорее аттракционом, и вместе с тем признался, что никогда не смотрел подобное кино и смотреть не собирается. Также постановщик пожаловался, что
Многие режиссеры и актеры, причастные к
В ответ на поступок Франчески создатель «Стражей галактики» Джеймс Ганн написал: «Теперь я чувствую себя менее неловко
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую