sonyazhytkova .20 мая, 2025 13

У новому відео улюблені герої Джуді Гопс і Нік Вайлд знову об’єднуються, аби розплутати ще одну неймовірну справу. І цього разу вони полюють не за кимось, а за... загадковою рептилією, яка перевертає життя мирного міста ссавців з лап на хвіст.

Сиквел мегапопулярного "Зоотрополіса" знову зводить разом блискучу парочку — зайчиху-детективку Джуді (її озвучує Джінніфер Ґудвін) та хитрого лиса-слідчого Ніка (Джейсон Бейтман). Їм доведеться піти під прикриття в найдивовижніші куточки Зоотрополіса, де їхню напарницьку дружбу випробують на міцність. Пухнаста пара виявиться в центрі змови, яка загрожує стабільності всього міста.

Режисерами сиквелу стали володарі "Оскарів" Джаред Буш та Байрон Говард — творці першої частини та мультфільму "Енканто".

Чутки стверджують, що в "Зоотрополісі 2" з’явиться ціла низка нових персонажів: зокрема, харизматичний змій-антагоніст, якого вже охрестили "Коброю з характером", а також підпільні мешканці тропічного кварталу, яких ще ніколи не показували на екрані.

Очікується повернення інших знайомих голосів: Ідріс Ельба (начальник Буйволсон), Нейт Торренс (офіцер Клишня), а також, за інсайдерськими джерелами, новачки — комедійні зірки, які додадуть гостроти діалогам.

"Зоотрополіс 2" вийде на великі екрани вже 26 листопада 2025 року. А поки таємничий плазун ховається в тіні, натискайте на трейлер — і тримайте хвіст трубою, пригоди починаються!