sonyazhytkova .27 августа, 2024 9

Трейлер повертає Соніка до дії, коли з'являється проєкт "Шедоу", натякаючи на трагічне минуле чорно-червоного їжака, з коротким кадром Марії, знайомої фанатам гри.

Шедоу настільки потужний, що змушує Соніка на незвичайний крок - об'єднатися з Роботніком, якого грає Джим Керрі, щоб протистояти злодію, втіленому Кіану Рівзом. Продюсер Тобі Ашер раніше заявив у інтерв'ю для GamesRadar+, що третя частина обіцяє стати "найбільш захопливим проєктом у франшизі". Він також додав: "Це буде масштабний, веселий і неймовірний фільм, натхненний 'Sonic Adventure 2' та іншими іграми, які є улюбленими для команди розробників Sonic Team".

Нгадаємо, що "Sonic Adventure 2" - це гра для Dreamcast, випущена у 2001 році, яка вперше представила світу Ультимативну форму життя - Шедоу.



Хоча навколо кастингу Кіану Рівза на роль Шедоу довго зберігалася тиша, а Ідріс Ельба, який озвучує Наклза, обережно уникав коментарів, на постері "Їжак Сонік 3" під час License Expo в Лас-Вегасі було помічено перше зображення моделі персонажа.

"Їжак Сонік 3", у якому також зіграли Бен Шварц, Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ідріс Ельба, Колін О'Шонессі та Лі Мадждуб, побачить світ 20 грудня 2024 року.

Джерело: Gamesradar