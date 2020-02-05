Анастасия Лях .5 февраля, 2020 2

Пока компания Disney увеличивает свою прибыль семимильными шагами, другие голливудские киностудии переживают не лучшие времена.

Так, к примеру, студия Sony, которая делит с Disney права на марвеловского «Человека-паука» , в четвертом квартале прошлого года ощутила спад прибыли на целых 50% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го , сообщает Deadline.

В четвертом квартале 2019-го проекты Sony принесли заработок в 51 миллион долларов, тогда как в позапрошлом году эта сумма составила 100 миллионов долларов.