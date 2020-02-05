Пока компания Disney увеличивает свою прибыль семимильными шагами, другие голливудские киностудии переживают не лучшие времена.
Так, к примеру, студия Sony, которая делит с Disney права на марвеловского
В четвертом квартале
Стоит отметить, что в
Анастасия Лях .5 февраля, 2020 1 2
На фото: Логотип киностудии Sony
Пока компания Disney увеличивает свою прибыль семимильными шагами, другие голливудские киностудии переживают не лучшие времена.
Так, к примеру, студия Sony, которая делит с Disney права на марвеловского
В четвертом квартале
Стоит отметить, что в
Комментарии к новости (1)
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую