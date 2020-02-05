Пока компания Disney увеличивает свою прибыль семимильными шагами, другие голливудские киностудии переживают не лучшие времена.

Так, к примеру, студия Sony, которая делит с Disney права на марвеловского «Человека-паука», в четвертом квартале прошлого года ощутила спад прибыли на целых 50% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Deadline.

В четвертом квартале 2019-го проекты Sony принесли заработок в 51 миллион долларов, тогда как в позапрошлом году эта сумма составила 100 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в 2018-м увеличению дохода способствовали вышедшие под конец года «Веном» и «Джуманджи». А в 2019-м последний квартал омрачился кассовым провалом ремейка «Ангелов Чарли». Да и «Джуманджи 2» не смог догнать по сборам первую часть.