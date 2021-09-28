Таня Гончаренко .28 сентября, 2021 0

Легендарный Капитан Джек Воробей - персонаж из фильма "Пираты Карибского моря" существует только благодаря Джонни Деппу.

Актер не собирается прощаться со своим персонажем даже не смотря на то, что после скандала вокруг его развода с Эмбер Херд, актера отменили по всем фронтам. В том числе, от него отвернулись Disney, которым он принес миллиарды долларов ролью Джека Воробья.

Депп все равно, собирается перевоплощаться в знаменитого пирата и "никогда не оставит его", даже если такая возможность будет только на детских днях рождениях.

Подобное заявление актер сделал во время пресс-конференции на кинофестивале в Сан-Себастьяне перед вручением ему специальной премии Donostia Awards за вклад в развитие киноиндустрии - сообщает Comic Book.

"Я полагаю, что это положительная сторона того, что я странным образом дал жизнь таким персонажам, как Капитан Джек или любому другому герою, которого мне посчастливилось сыграть. Я готов пойти на вечеринку по случаю дня рождения вашего ребенка в образе Воробья", - сказал Депп.

"Для этого мне не нужна компания. Я могу просто сделать это сам, и никто не сможет этого у меня отнять. Когда представится возможность, я смогу посетить людей и места, где на кону стоят улыбки и смех. Это то, что является важным, самым важным в мире" - подыдтожил актер.