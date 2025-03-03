sonyazhytkova .3 марта, 2025 11

У новому трейлері другого сезону вражаючого перезавантаження культового серіалу, Шуті Ґатва у ролі Доктора знайомить нас зі своєю новою супутницею – Беліндою Чандрою (Варада Сету), яка, з гумором, обирає собі нове ім’я "Медсестра". І хоча їхня подорож тільки починається, між ними вже з’являється загадкова хімія.

"Між нами вже є щось, що зв’язує нас", - говорить Доктор, і глядачі бачать Белінду в іншому часі та місці, де вона виступає як міжгалактичний солдат.

Їхня спільна подорож розгортається навколо квесту повернути Белінду на Землю, однак таємничі сили блокують їхній шлях. Тепер, разом з Доктором, їй доведеться протистояти неймовірним небезпекам та антогоністам, сильнішим, ніж будь-коли.

Серед ворогів – зловісний мультяшний персонаж, містер Рінг-а-Дінг (озвучений Аланом Каммінгом), який виривається з екрану кінотеатру, аби навести жах на аудиторію 1950-х. А ще на героїв чекає міжзоряний пісенний конкурс – версія "Євробачення" для інших планет, де не обійдеться без камео коментатора Райлана Кларка.

Другий сезон також принесе повернення Міллі Гібсон у ролі Рубі Сандей, попередньої супутниці Доктора, а також появи багатьох інших відомих акторів, серед яких Аніта Добсон, Бонні Лангфорд і Джема Редгрейв.

Не пропустіть нові неймовірні пригоди Доктора та його загадкової супутниці — вже з 12 квітня!

Джерело: Deadline