Анастасия Лях .1 февраля, 2022 12

Также создатели перестали позиционировать сиквел как хоррор. Теперь он значится приключенческим экшеном с элементами мистики. Так говорится в официальном пресс-релизе , выпущенном студией Marvel.

В официальном синопсисе сказано, что на этот раз Доктор Стрэндж раздвинет границы мультивселенной так, как еще никто не делал. Он пустится в опасное и головокружительное путешествие по альтернативным мирам, прибегнет к помощи старых и новых союзников, а также встретится со своим самым заклятым врагом.

Напомним, недавно завершились дополнительные съемки, и сейчас проект находится на постпродакшене. Как и было заявлено ранее, он называется «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми.

Премьера запланирована на 6 мая 2022.