Также создатели перестали позиционировать сиквел как хоррор. Теперь он значится приключенческим экшеном с элементами мистики. Так говорится в официальном
В официальном синопсисе сказано, что на этот раз Доктор Стрэндж раздвинет границы мультивселенной так, как еще никто не делал. Он пустится в опасное и головокружительное путешествие по альтернативным мирам, прибегнет к помощи старых и новых союзников, а также встретится со своим самым заклятым врагом.
Напомним, недавно завершились дополнительные съемки, и сейчас проект находится на постпродакшене. Как и было заявлено ранее, он называется «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми.
Премьера запланирована на 6 мая 2022.
По-моему, самого заклятого врага Стрэнджа уже успешно проспойльерили в трейлере.буду рад, если ошибусь.