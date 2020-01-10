Анастасия Лях .10 января, 2020 12

Сиквел марвеловского фильма с Бенедиктом Камбербэтчем должен был снимать постановщик оригинала Скотт Дерриксон. Однако на днях режиссер покинул проект.

Об этом Дерриксон написал на своей странице в Твиттере. Причиной расторжения договоренности стали пресловутые «творческие разногласия» с диснеевским руководством. При этом мувимейкер отметил, что оставляет за собой функции исполнительного продюсера.

Что именно не поделили Дерриксон и студия, не сообщается. Но оригинал, напомним, и в прокате был успешен, и отзывы получил исключительно положительные, так что на тот момент у боссов никаких претензий к режиссеру быть не могло.

Съемки продолжения должны стартовать в мае. Так что замену будут искать в ускоренном режиме.