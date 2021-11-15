Анастасия Лях .15 ноября, 2021 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney/ Marvel назначила дополнительные съемки фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Напомним, официально съемочный процесс сиквела уже был завершен, но теперь творческой группе придется вернуться на площадку. Инсайдеры утверждают, что необходимость пересъемок не связана с какими-либо изменениями в сюжете или недовольством руководства, которое могло забраковать отснятый материал. Загвоздка якобы в локации и в том, что один из актеров не был доступен и только сейчас может присоединиться к продакшену.