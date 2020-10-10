Анастасия Лях .10 октября, 2020 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, Бенедикта Камбербэтча в костюме супергероя-мага мы увидим немногим раньше, чем выйдет «Доктор Стрэндж 2», а именно в предстоящем триквеле «Человека-паука» .

Издание пишет, что Стрэндж возьмет на себя обязанности наставника Питера Паркера, которые ранее исполнял Тони Старк (герой Роберта Дауни, напомним, погиб в финале фильма «Мстители: Финал»).

Отметим, что сиквел «Доктора Стрэнджа» получил подзаголовок «Мультивселенная безумия». По слухам, в мультивселенной развернутся и события « Человека-паука 3». Недавно Джейми Фокс подтвердил, что вернется к роли антагониста Электро, которого играл в фильме «Новый Человек-паук : Высокое напряжение». Предположительно в картине также появятся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр, которые вместе с Томом Холландом сыграют каждый свою версию Питера Паркера.