sonyazhytkova .6 сентября, 2024 16

Український журналіст і режисер Мстислав Чернов удостоєний найвищої відзнаки на International Broadcasting Convention (IBC) 2024 - Міжнародної нагороди за досягнення (IHFE) за видатні здобутки в медіа та журналістиці.

Фільм "20 днів у Маріуполі", створений Мстиславом Черновим у співпраці з Associated Press та PBS Frontline, зображує облогу Маріуполя під час жорстокого повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Стрічка вирізняється як глибиною дослідження, так і сміливістю у висвітленні реальних умов війни.

На сайті IBC зазначено, що нагорода Чернову присуджена за "виняткові досягнення в журналістиці, які допомагають розкривати правду та протистояти дезінформації". Генеральний директор IBC Майкл Крімп підкреслив, що цей фільм є важливим свідченням сучасних конфліктів завдяки відданості та професіоналізму Чернова.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" фокусується на перших драматичних тижнях бойових дій у місті під час великої війни Росії проти України в 2022 році. Режисер і фотограф Мстислав Чернов, разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко, стали останніми свідками трагедії Маріуполя, які документували його руйнування та боротьбу за виживання.

Їхня робота отримала міжнародне визнання: "20 днів у Маріуполі" здобув Пулітцерівську та Шевченківську премії, ставши найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року. Окрім цього, стрічка отримала премію BAFTA за найкращий документальний фільм, Гільдії режисерів США (DGA Awards) за видатні досягнення, а також "Оскар" за найкращий документальний фільм у 2024 році.

Джерело: Suspilne