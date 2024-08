sonyazhytkova .9 августа, 2024 9

Легендарна стрічка Карпентера "The Thing" вже багато років залишається класикою в жанрі науково-фантастичного жаху завдяки своїм вражаючим практичним ефектам і лякаючій візуалізації.

Тепер компанія CREATORVC знову занурюється у світ "The Thing" за допомогою нового документального фільму "The Thing Expanded".

Режисер Іан Нейтон представить глибокий аналіз фільму, доповнений ексклюзивним інтерв’ю з самим Джоном Карпентером. Це дозволить фанатам дізнатися нові подробиці та історії про цей легендарний проєкт. "The Thing Expanded" зосередиться на особистих історіях Карпентера, ставши таким чином ідеальним доповненням до оригінального фільму.

Документальний фільм дослідить різні аспекти "The Thing", включаючи його походження, впливи та широкий культурний контекст, який він створив. Глядачі дізнаються більше про приквел 2011 року, відеоігрове продовження, "The Thing From Another World" та новелу Джона В. Кемпбела "Who Goes There?". Проєкт обіцяє розкрити глибинні шари параної, виживання і жаху, які зробили "The Thing" справжньою культовою класикою.

Передпродаж документального фільму "The Thing Expanded" стартував сьогодні і триватиме до 2 вересня 2024 року. Це дає фанатам унікальну можливість приєднатися до проєкту, ставши частиною зимової експедиції.

Іан Нейтон, директор фільму, з захопленням зазначає, що в "The Thing Expanded" буде проведене глибоке дослідження одного з найзначніших фільмів жахів, що включає розгляд параної, виживання та ключових тем, які стали основою класики Джона Карпентера. Проєкт обіцяє не лише розширене бачення культового фільму, але й нові перспективи, що надихнуть фанатів та поглиблять їхнє розуміння цього шедевра.

Джерело: Мovieweb