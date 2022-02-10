Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 5

Нашумевший документальный фильм "Аферист из Tinder" вышел только 2 февраля и сразу же вошел в ТОП-10 наиболее успешных релизов Netflix в 92 странах, в том числе и в Украине, - по данным сервиса.

Всего за неделю, картина раскрывающая историю афериста Шимона Хаюта, набрала 45,8 млн часов просмотров.

Напомним, документальный фильм рассказывает историю женщин, которые оказались жертвами израильтянина Шимона Хаюта. Парень выдавал себя за успешного и очень богатого мужчину, а затем соблазнял и выманивал у влюбленных женщин миллионы долларов. Хают разыскивался в нескольких странах, в итоге после разоблачения, он был пойман и осужден, но уже через 15 мес свобожден.