sonyazhytkova .11 июля, 2024 14

Компанія A24 представила перший трейлер фільму "We Live In Time". Світова прем'єра стрічки відбудеться на кінофестивалі в Торонто, а в обмежений прокат вийде 11 жовтня.

Режисер фільму, дворазовий лауреат премії BAFTA Джон Кроулі ("Бруклін"). Сюжет стрічки слідує за Алмут (П'ю) і Тобіасом (Гарфілд), які зустрічаються за незвичайних обставин, що кардинально змінює їхні долі. Через серію епізодів з їхнього спільного життя - від першого знайомства до створення сім'ї - герої відкривають складну правду, яка загрожує зруйнувати їхні стосунки. Вони вчаться цінувати кожну мить на тлі обмежень, які накладає час, і насолоджуватися непередбачуваністю свого любовного шляху.

У трейлері ми бачимо, як Алмут і Тобіас зустрічаються в лікарняній палаті. З травмами та шейним фіксатором, Тобіас запитує Алмут: "Перепрошую, але ми знайомі?".

"Ні", відповідає вона, зізнаючись, що саме вона збила його автомобілем.

Згодом ми бачимо, як пара закохується, народжує дочку і веде щасливе життя, поки Алмут не дізнається про серйозний діагноз.

Виконавчим продюсером фільму став Бенедикт Камбербетч, а сценарій написав Нік Пейн ("Останній лист від твого коханого").

Джерело: Deadline