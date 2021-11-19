Netflix опубликовали трейлер второго сезона популярного шоу "Эмили в Париже" и назвал дату выхода.
Подробнее: https://novy.tv/ru/g-space/showbiznes/2021/11/18/emili-v-parizhe-2-sezon-smotret-oficzialnyj-trejler/
Подробнее: https://novy.tv/ru/g-space/showbiznes/2021/11/18/emili-v-parizhe-2-sezon-smotret-oficzialnyj-trejler/
Как понятно из трейлера, главной героине в исполнении Лили Коллинз, предстоит встретить новые романтические отношения и понять, кто для нее важнее - повар Габриэль или другой мужчина.
Вместе с Коллинз в сериале снялись Филиппина Леруа, Эшли Пак, Лукас Браво, Кейт Уолш, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Уильям Абади, Жан-Кристоф Буве и другие актеры.
Известно, что второй сезон состоит из 10 серий и выйдет на экраны уже 22 декабря.
Напомним, в первом сезоне, который полюбился всем красотами Парижа и невероятно стильными образами героев, Эмили пришлось преехать из США в Париж для продвижения проекта в соцсетях. Девушка сразу же столкнулась с трудностями, новым романом, интригами, знакомством с кучей разных людей и вкуснейшими круассанами.