sonyazhytkova .18 декабря, 2023 11

У недавньому інтерв'ю Мена Масуд, відомий своєю роллю Disney у стрічці "Аладдін", висловив свою точку зору на чутки про скасування продовження.

Адаптація 2019 року "Аладдін" вдихнула нове життя в улюблену казку, вийшовши з анімованих корінь у яскравий формат прямого екшену. Цей варіант став комерційним успіхом, збираючи понад мільярд доларів по всьому світу і зразу викликав розмови про продовження. Однак шлях до "Аладдіна 2" виявився не таким простим, з останніми чутками про його можливе скасування.

За інформацією від Screen Rant, Масуд, промуючи свій останній проект "Гра жертви", зупинився, щоб обговорити свій досвід з Аладдіном і перспективи продовження. Відповідаючи на питання про прогрес сиквелу, він відверто зауважив:

"У мене немає жодних оновлень. Страйк якраз поставив все на паузу. Вони намагалися запустити його довгий час, але я не маю жодної ідеї, де зараз є це".

Його практичний підхід до ситуації відзеркалює зміну акценту, визнаючи, що пройшло багато часу з моменту завершення зйомок Аладдіна у 2017 році. "Шість років минуло", відзначає Масуд. "На певному етапі життя просто триває".

Анімована спадщина "Аладдіна" розгорталася через два продовження, випущені на екрани: "Аладдін: Повернення Джафара" і "Аладдін і Король Злодіїїв". Хоча вони входили до франшизи, продовження не мали чарівності оригінального фільму. Потенційний сиквел відкриває можливість дослідження нових напрямків, якщо це станеться реальністю.

Джерело: Мovieweb