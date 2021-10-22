Дом из фильма о Фредди Крюгере выставлен на продажу за 3,25 млн

Таня Гончаренко .22 октября, 2021 5

Дом ставший знаменитым благодаря ужастику "Кошмар на улице Вязов" продается за 3,25 млн - сообщает Deadline.

Фильм снятый режиссером Уэсом Крэйвеном и вышедший на экраны в 1984 году не только занял третье место по общим кассовым сборам среди хоррор-франшиз, но и стал дебютом Джонни Деппа в кино.

Согласно фильму, дом находился в Огайо, но на самом деле он располагается в Лос-Анджелесе, под номером 1428. В доме довольно много комнат, среди которых три спальни и четыре ванные комнаты. На участке также расположен гостевой дом.