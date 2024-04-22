sonyazhytkova .22 апреля, 2024 7

Британський актор, який здобув популярність завдяки ролі детектива Макналті в "Дротах" та принца Чарльза у фінальних частинах "Корони", знявся у п'яти сезонах шоу "Коханці" на Showtime , тоді як його колегу Рут Вілсон виключили після четвертого сезону.

У 2020 році Рут Вілсон висловила занепокоєння стосовно атмосфери під час зйомок, зазначивши, що вона іноді відчувала себе незахищеною. Вона також висунула претензії щодо того, що під час сексуальних сцен камери завжди фокусувалися на її обличчі, а не на обличчях акторів чоловіків.

У співбесіді з The Times of London Домінік Вест коливався долучитися до дискусії, але він виразив свою підтримку Вілсон, сказавши: "Ми багато про це говорили, і я вважаю, що відчував це. Я не дуже люблю говорити про це, але ... так, все, що сказала Рут, абсолютно правильно".

Під час тієї самої розмови Вест, випускник престижної школи Етон, де навчалися члени королівських сімей, розповів про свою гру у ролі принца Чарльза в "Короні". Він зазначив, що його дружина, Кетрін Фіцджеральд, колишня вісконтеса Лембтон і садівниця аристократів з власним замком в Ірландії, не переконана у його вміннях представити шляхетний образ принца Чарльза впевнено.

Він сказав: "Моя дружина, яка справді представляє верхній клас, завжди каже мені: 'Ти набагато кращий у ролях робітничого класу, ти не дуже переконливий у шляхетних ролях, ти зовсім не переконливий'. І я погоджуюся з нею".

"Мене можна пам'ятати як Макналті, Жана Вальжана [у телевізійній версії "Відьмака"], і Яго [з яскравим йоркширським акцентом у театральному виставі "Отелло" у 2011 році]. Я вважаю, що це мої найкращі ролі. Деякі люди відчувають себе комфортно в жорстких комірах, але я не відношу себе до них. Хоча я розумію психологію та манери шляхти, мені цікавіше спостерігати з боку".

Джерело: Deadline