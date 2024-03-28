sonyazhytkova .28 марта, 2024 5

Новий проєкт вже знаходиться у розробці від оригінального творця Дона Манчіні, який створив цю довгострокову франшизу ще в 80-х роках. Це буде перший повнометражний фільм у цій серії з часу прем'єри "Культа Чакі" у 2017 році.

Після випуску фільму "Дитячі ігри", Манчіні продовжив розгортати історію ляльки-маньяка у продовженнях "Дитячі ігри 2", "Дитячі ігри 3" та "Наречена Чакі", перед тим як взяти на себе режисерське керівництво у фільмах "Потомство Чакі", "Прокляття Чакі" і "Культ Чакі", для яких він також написав сценарії. Зараз він активно працює як шоураннер телесеріалу про Чакі, де персонажі з великого екрану — Тіффані (Дженніфер Тіллі), Ніка (Фіона Дуріф), Енді (Алекс Вінсент) і, звичайно ж, головний вбивця (Бред Дуріф) — зіштовхуються зі світом підлітків з Хакенсака: Лексі (Алівія Алін Лінд), Девона (Тео Бріонес) та Джейка (Заккарі Артур).

У 2019 році було випущено перезапуск "Дитячої гри", де головний герой, Чакі, був перевдягнутий в образ високотехнологічного робота, а не звичайної іграшки, що була одержима духом серійного вбивці. Манчіні не брав участі у цьому проєкті, а голос Чакі надав відомий актор Марк Хемілл. Однак режисер заявив про роботу над наступним фільмом про Чакі, який, безумовно, буде більш вірним оригінальній серії.

Джерело: Gamesradar